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صاروخ باليستي يستهدف الرياض.. والسعودية تكشف الخسائر

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صاروخ
 
الأحد، 28-02-2021 11:00 ص محمد فضل - متابعات


أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، عن وقوع أضرار ناجمة عن شظايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، بأن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره.
وأضاف أن الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.
وأكد الحمادي أن الحادث تم التعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.
وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة سادسة بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه السعودية من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن المدعومة من إيران.
وتمكن التحالف العربي خلال أقل من ساعتين من تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه مناطق مختلفة بالمملكة العربية السعودية.
وأعلن التحالف في وقت سابق اعتراض وتدمير هجوم عبر الصواريخ الباليستية شنته ميليشيات الحوثي على العاصمة الرياض.
 

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