السبت، 05-12-2020
09:15 ص
متابعات- أمينة عبد العال
نفل الرئيس السودان
ي
السابق عمر البشير في الساعات الأولي من صباح اليوم إلي مستشفي علياء العسكري في
أم درمان لإجراء اللازم بعد تدهور حالته الصحية .
و أشارت مصادر مطلعة
في تصريحات إعلامية إلي أن تدهورت عقب وفاة شقيقه اللواء عبد الله حسن أحمد البشير
الأسبوع الماضي ، عقب إصابته بفيروس " كورونا " ، حسبما نشرت "
قناة " الشرق للأخبار " .
ومن المتوقع أن يجري
البشير فحوصات خاصة بفيروس " كورونا" بالرغم من عدم ظهور أعراض عليه ، و
ذلك بسبب احتجازه مع شقيقه في نفس السجن
جدير بالذكر أن العمر
البشير محتجز في سجن " كوبر" بالعاصمة السودان
ية الخرطوم
منذ الإطاحة به
في إبريل 2019 بعد احتجاجات ضخمة وكان آخر ظهور له في 17 نوفمبر الماضي حين حضر
جلسة لمحاكمته مع متهمين آخرين في تدبير انقلاب 1989 .