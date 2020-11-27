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جثمان الصادق المهدي يصل إلي الخرطوم

جثمان الصادق المهدي يصل إلي الخرطوم
جثمان الصادق المهدي يصل إلي الخرطوم
 
الجمعة، 27-11-2020 10:16 ص متابعات- أمينة عبد العال
وضل جثمان الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني ، إلي مطار الخرطوم ، اليوم الجمعة ، و كان في استقباله عدد من كبار المسئولين في البلاد .
و أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرار بإقامة جنازة رسمية للمهدي الذي توفي عن عمر يناهز 85 عام متأثرا بإصابته بفيروس " كورونا" المستجد بداية الشهر الحالي .
في سياق متصل أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حالة الحداد العام لمدة 3أيام ابتداء من الخميس 26 نوفمبر 2020 ، وتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة و مؤسساتها داخل البلاد و في السفارات السودانية في الخارج .
 

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