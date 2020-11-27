جثمان الصادق المهدي يصل إلي الخرطوم

وضل جثمان الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي السوداني ، إلي مطار الخرطوم
، اليوم الجمعة ، و كان في استقباله عدد من كبار المسئولين في البلاد .
و أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قرار
بإقامة جنازة رسمية للمهدي الذي توفي عن عمر يناهز 85 عام متأثرا بإصابته بفيروس
" كورونا" المستجد بداية الشهر الحالي .
في سياق متصل أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حالة الحداد العام
لمدة 3أيام ابتداء من الخميس 26 نوفمبر 2020 ، وتنكيس الأعلام في جميع مرافق
الدولة و مؤسساتها داخل البلاد و في السفارات السودانية في الخارج .