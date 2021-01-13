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طائرة أثيوبية تخترق الحدود السودانية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 13-01-2021 02:35 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن طائرة عسكرية أثيوبية اخترقت الحدود السودانية الإثيوبية واصفة إياه بالتصعيد الخطير والغير مبرر .
و قالت الوزارة في البيان الذي أصدرته منذ قليل أن هذا الأمر يمكن أن يكون له عواقب خطيرة وقد يتسبب في مزيد من التوتر في المنطقة الحدودية ، حسبما نشرت " الشروق " .
و أدانت الوزارة هذا التصعيد ن الجانب الإثيوبي مطالبة بألا يتكرر مثل هذه الأعمال العدائية في المستقبل لانعكاساته الخطيرة علي مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلي الأمن والاستقرار في المنطقة .
 

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