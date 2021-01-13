طائرة أثيوبية تخترق الحدود السودانية

الأربعاء، 13-01-2021
02:35 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية
السودان
ية أن طائرة
عسكرية أثيوبية اخترقت الحدود السودان
ية الإثيوبية واصفة إياه
بالتصعيد الخطير والغير مبرر .
و قالت الوزارة في البيان
الذي أصدرته منذ قليل أن هذا الأمر يمكن أن يكون له عواقب خطيرة وقد يتسبب في مزيد
من التوتر في المنطقة الحدودية ، حسبما نشرت " الشروق " .
و أدانت الوزارة هذا
التصعيد ن الجانب الإثيوبي مطالبة بألا يتكرر مثل هذه الأعمال العدائية في
المستقبل لانعكاساته الخطيرة علي مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلي الأمن
والاستقرار في المنطقة .