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بيان من طالبان بشأن مقابلة مع التليفزيون الإسرائيلي

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الأربعاء، 18-08-2021 11:53 ص

أصدر المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية في الدوحة، سهيل شاهين، بيانا توضيحا بشأن إجرائه مقابلة مع قناة “كان” الإسرائيلية.
وقال شاهين، في تغريدة على حسابه على “تويتر” “أقوم بالعديد من المقابلات مع الصحفيين كل يوم بعد سقوط مراكز المحافظات في أفغانستان والعاصمة كابل في يد الإمارة الإسلامية طالبان، وربما يتنكر بعض الصحفيين ولكني لم أجر مقابلة مع أي شخص يقدم نفسه بأنه من وسائل الإعلام الإسرائيلية”.
وكانت القناة العبرية أوضحت أن شاهين تحدث لمراسلها روي كايس، من دون أن يتأكد من حقيقة أنه يعمل لصالح وسيلة إعلامية إسرائيلية.
 

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