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أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

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Native
الخميس، 12-08-2021 08:07 م

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مواطنيها بمغادرة أفغانستان فورا.
ونشرت السفارة الأمريكية في كابول، إشعارا عبر موقعها الإلكتروني، طالبت فيه رعاياها بمغادرة أفغانستان على الفور، بحسب وكالة "رويترز".
وأضافت السفارة، أنه يمكن لرعاياها المغادرة باستخدام خيارات الرحلات الجوية المتاحة، وذلك وسط زحف حركة "طالبان" المتشددة (المحظورة في روسيا)، المتسارع في أنحاء البلاد.
 تستمر المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا) منذ عدة سنوات، والتي استولت في الأشهر الأخيرة على مناطق واسعة في المناطق الريفية والحدودية وشنت الهجوم على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد على خلفية انسحاب القوات الأمريكية، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في أفغانستان.

في أوائل أغسطس، احتلت "طالبان" المركز الإداري لإحدى المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 للمرة الأولى منذ عام 2016. بعد ذلك، أعلنت الاستيلاء على 9 آخرين، من بينهم مدينة قندوز، الواقعة على بعد 60 كم من أقرب معبر حدودي في طاجيكستان. وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات أنها استعادت السيطرة على عدد من عواصم المحافظات، واستمرت الاشتباكات في عدد منها.

وبحسب عدد من وسائل الإعلام الغربية، فإن خضوع مدينة قندوز لسيطرة المتمردين قد يعني نقطة تحول في تطور الوضع في أفغانستان. في الوقت نفسه، نفت كابول المعلومات المتعلقة بفقدان السيطرة على قندوز.
 

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