بعد اقتراب طالبان من السيطرة الكاملة.. هروب الرئيس الأفغاني من قصر الرئاسة

الأحد، 15-08-2021
09:39 ص
أفادت أنباء
مؤكدة من أفغانستان، مساء السبت، بهروب
الرئيس أشرف غني من القصر الرئاسي في طائرة
هليكوبتر مع اقتراب حركة طالبان
نحو العاصمة كابل.
ونشرت قناة
“العربية”، لقطات توثق لحظة هبوط ثلاث طائرات عمودية (هليكوبتر) في القصر الرئاسي
الأفغاني بالعاصمة كابل، وسط تأكيدات بقرب إعلان “غني” استقالته.
وتأتي عملية
هروب
الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد وصول عناصر “طالبان
” على حدود العاصمة
الأفغانية كابل، بعد ساعات من تصريحه بأنه حكومته ستحتفل بالانتصار على الحركة.
وفي السياق،
حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم، حركة “طالبان
” من رد عسكري عنيف إذا
ما هوجمت المصالح الأميركية.