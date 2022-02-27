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بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

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بوتين
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الأحد، 27-02-2022 04:01 م
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادته العسكرية بوضع قوات الردع الروسية وذلك في إشارة إلى الوحدات التي تضم أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى مشيراً إلى التصريحات العدائية لزعماء حلف شمال الأطلسي" الناتو" والعقوبات الاقتصادية ضد موسكو.
وقال بوتين في التلفزيون الرسمي "كما ترون، لا تتخذ الدول الغربية فقط إجراءات غير ودية ضد بلدنا في البعد الاقتصادي- أعني العقوبات غير القانونية التي يعرفها الجميع جيدا-، ولكن أيضًا كبار المسؤولين في الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي يسمحون لأنفسهم بالإدلاء بتصريحات عدائية فيما يتعلق ببلدنا".
 

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