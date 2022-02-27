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فيديو يوثق وصول سلاح روسي مُدمِر إلى أوكرانيا

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Teads
الأحد، 27-02-2022 11:01 ص

رصدت مقاطع فيديو شاحنة عسكرية روسية قرب أوكرانيا، وتحمل على متنها راجمة صواريخ تعرف باسم "قاذفة اللهب"، وهي واحدة من أخطر الأسلحة في العالم.
ونشر مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فريدريك بليتغن، شريط فيديو على حسابه الموثق بـ"تويتر" يظهر شاحنة عسكرية روسية تحمل راجمة الصواريخ الضخمة.
وكتب بليتغن معلقا على الفيديو :" نشر الجيش الروسي قاذقة اللهب TOS-1 والتي تطلق الصواريخ الحرارية، جنوبي بيلغورود (مدينة روسية على حدود أوكرانيا)".
والصواريخ الحرارية تعني تلك الصواريخ التي يجري توجيهها بالأشعة تحت الحمراء التي يطلقها الهدف.
وراجمة الصواريخ الثقيلة (TOS-1)، تندرج ضمن سلاح قاذفة اللهب، وتعتبر واحدة من أقوى الأسلحة غير النووية في العالم.
 

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