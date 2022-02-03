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بعد تخفيض الإعدام إلى السجن 10 سنوات.. السعودية تفرج عن داوود المرهون

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داوود المرهون
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الخميس، 03-02-2022 01:44 م

أفرجت السلطات السعودية عن شاب كانت خفضت حكما بالإعدام صدر بحقه بعد نحو عشر سنوات أمضاها في السجن، بتهمة المشاركة في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة "الربيع العربي".
وأوقف داوود المرهون في العام 2012 حين كان في السابعة عشرة بحسب أسرته، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية.
ونشر نشطاء على "تويتر" صورا للمرهون يجلس في مقعد خلفي في سيارة ومقطع فيديو وهو يلقى الترحيب والتهنئة لدى وصوله لمنزل عائلته.
وكانت السعودية قد أفرجت نهاية العام الماضي عن الشابين علي النمر وعبد الله الزاهر المتهمين في القضية ذاتها بعد قضائهما فترة محكوميتها.
 

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