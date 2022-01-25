الداخلية السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في خلوفه الشهراني

الثلاثاء، 25-01-2022
01:29 م
أصدرت وزارة الداخلية
السعودي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم
القتل قصاصا
ً بأحد الجناة بمدينة الرياض ، فيما يلي نصه حسب وكالة الأنباء
السعودية
الرسمية "واس":
أقدم/ خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني سعودي الجنسية على قتل / خازم ابن
مشوط بن خازم الشهراني – سعوديي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات مما
أدى الى وفاته .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني ، وأسفر التحقيق معه
إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك
يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا
ً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن
المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني
المذكور .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا
ً بالجاني / خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني
اليوم الثلاثاء 22 /6/ 1443 هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .