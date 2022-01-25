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الداخلية السعودية تعلن تنفيذ القتل قصاصًا في خلوفه الشهراني

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الداخلية
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الثلاثاء، 25-01-2022 01:29 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض ، فيما يلي نصه حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس":
أقدم/ خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني سعودي الجنسية على قتل / خازم ابن مشوط بن خازم الشهراني – سعوديي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات مما أدى الى وفاته .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني ، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / خلوفه بن مبارك بن خلوفه الشهراني اليوم الثلاثاء 22 /6/ 1443 هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض .
 

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