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بينهم موظفين بوزارات حساسة.. السعودية تعلن القبض على المئات في قضايا فساد

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السعودية
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الأربعاء، 02-02-2022 04:02 م

أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، بالتحقيق مع 634 متهما وإيقاف 234 مواطنا ومقيما، بينهم موظفون بوزارتي الدفاع والداخلية.
وفي منشور لها في "تويتر"، أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال الشهر الماضي اختصاصاتها ومهامها، لافتة إلى أنها "نفذت 4286 جولة رقابية باشرت من خلال التحقيق مع 634 متهما في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 234 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأضافت الهيئة: "من الموقوفين موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم".
وأشارت إلى أن أبرز الجرائم كانت بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".
كما حثت "نزاهة" على "حماية المال العام والحفاظ عليه بالإسهام في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري".
 

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