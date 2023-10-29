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بعد الفضيحة.. العراق يكشف سبب عدم تصويته على وقف إطلاق النار بغزة في الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة
الأحد، 29-10-2023 08:50 ص

 

بعد حالة الجدل التي انتشرت عقب إعلان نتيجة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بغزة، حيث اتضح امتناع دولتين عربيتين عن التصويت.

وحسب التقارير فإن العراق وتونس امتنعتا عن التصويت على القرار ما أثار حالة جدل وغضب بين البعض، وهو ما دفع العراق إلى إصدار بيان.

 

خطأ تقني

اشتكى العراق من خطأ تقني في التصويت لِصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق.

وبتغيير صوت العراق لِصالح القرار في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعد ما اشتكى من مشكلة تقنية، أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.

 

المعارضون للقرار

وعارض القرار 14 دولة من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام أوروبي حول القرار، حيث كان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.

 

امتناع 45 دولة

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت على مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكانت امتنعت 45 دولة عن التصويت على مشروع القرار، وكان من ضمن الدول الممتنعة العراق وتونس ضمن الدول العربية التي امتنعت عن التصويت عن هذا القرار القاضي بهدنة.

 

التصويت على وقف الحرب على غزة

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار العربي بشأن غزة بـ 120 صوتا، والمعارضون 14 دولة والممتنعون 45 دولة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار لوقف العنف في غزة.

 

مؤيدو القرار:

مصر

 

عمان

 

قطر

 

الإمارات

 

اوزباكستان

 

السعودية

 

فيتنام

 

اليمن

 

زيمبابوي

 

سيراليون

 

النيجر

 

نيجيريا

 

باكستان

 

الجزائر

 

أنجولا

 

الارجنتين

 

الباهما

 

البحرين

 

البوسنة

 

البرازيل

 

أريتريا

 

الاكوادور والعديد من الدول الأخرى.

 

الدول الممتنعة

 

العراق

 

تونس

 

أوكرانيا

 

أوروجواي

 

زامبيا

 

جنوب السودان

 

سلوفاكيا

 

السويد

 

بنما

 

بولندا

 

أستراليا

 

ألبانيا

 

بلغاريا

 

كاب فيردي

 

استونيا

 

ألمانيا

 

جورجيا

 

فنلندا

 

لتوانيا

 

ليتفيا

 

موناكو.

 

الدول الرافضة

أمريكا

 

باراجواي

 

إسرائيل

 

كرواتيا

 

المجر

 

جواتيمالا

 

تونجا.

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