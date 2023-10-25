الجمعة 27 أكتوبر 2023
توقيت مصر 21:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

بعد 4 شهور زواج.. عروس تقتل زوجها أثناء سهرة حمراء بسبب ما فعله أثناء رقصها

أحمد موسى يهاجم الغرب بسبب وصف حماس بالإرهابية

بسبب غزة.. محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسرحية بالسعودية: لما ربنا يسألني هقوله أيه؟

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على موقف السعودية من الحرب على غزة

شاهد.. رونالدو يفك حذاء زميله في الفريق بأسنانه

صدمة كبيرة لجمهور الأهلي قبل لقاء صن داونز

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات القادمة

شاهد.. الاحتلال يعتدي على قس ومسيحيين لمنعهم من الصلاة في القدس

راقي شرعي يكشف عن عشب يفك سحر الأرحام وتعطيل الإنجاب

اليونيسيف تكشف عدد صادم للأطفال الذين قتلوا منذ بدء الحرب على غزة

IMG-20231025-WA0011
أطفال قتلى
الأربعاء، 25-10-2023 10:58 ص


أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمقتل ما لا يقل عن 2300 طفل وجرح أكثر من 5300 في قطاع غزة منذ بداية تصعيد الصراع.
وجاء في البيان: "على مدار الـ 18 يوما الماضية، شهد قطاع غزة خسائر فادحة بين أطفاله: وفقا للتقارير، قُتل 2360 طفلا وجُرح 5364 نتيجة للغارات المستمرة".

ويوضح البيان أن أكثر من 400 طفل يقتلون أو يصابون كل يوم، وأن الـ 18 يوما هذه هي أخطر تصعيد للأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل منذ عام 2006.

وكانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، أكدت سابقا أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية تصعيد الصراع هو أكثر من ضعف العدد الإجمالي عام 2014.

إقرأ ايضا

IMG-20231026-WA0026

قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.. كم وصل الآن؟

IMG-20231026-WA0019

شاهد.. الاحتلال يعتدي على قس ومسيحيين لمنعهم من الصلاة في القدس

IMG-20231026-WA0021

جيش الاحتلال يكشف هوية "أبوعبيدة" وينشر صورته.. ونشطاء يسخرون لهذا السبب

أخبار متعلقة

IMG-20231023-WA0028

شتمه بألفاظ نابية.. شاهد ماذا فعل جندي إسرائيلي مع نتنياهو داخل قاعدة عسكرية

IMG-20231023-WA0019

وقعوا في كمين لـ"القسام".. انسحاب قوة إسرائيلية من غزة بعد محاولة اجتياحها برياً

download

القسام: اتخذنا قرار بإطلاق سراح رهينتين لكن إسرائيل رفضت استلامهما

download

سرايا القدس تنشر فيديو برسالة حازمة للاحتلال من داخل الأنفاق

IMG-20231019-WA0015

تفاعل واسع.. فيديو صلاح يتخطى حاجز الـ 100 مليون مشاهدة في ساعات قليلة

IMG-20231019-WA0019

بايدن يعلن موعد دخول اللمساعدات لـ غزة عبر معبر رفح