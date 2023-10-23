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العراق.. الحكم على ابنة صدام حسين بالسجن 7 سنوات بهذه التهمة

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رغد صدام حسين
الإثنين، 23-10-2023 10:41 ص


حكمت محكمة عراقية بالسجن 7 سنوات غيابياً على رغد صدام حسين، بتهمة "الترويج إعلامياً" لحزب البعث.
وورد في الوثيقة القضائية أن رغد صدام حسين عوقبت بالسجن غيابياً 7 سنوات "عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميا لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الاعلام والترويج لأفكاره في القنوات التلفزيونية في عام 2021"، وفقا لوكالة فرانس برس.
ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما لكل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروج له.
وبحسب الوثيقة، فقد صدر كذلك أمر قبض بحقّ رغد صدام حسين، التي لا تعيش في العراق.
وتقيم رغد وشقيقتها رنا وأولادهما في عمان منذ يوليو 2003 بعد أشهر من سقوط نظام صدام حسين في العراق، وقتل شقيقاهما عدي وقصي على يد الجيش الأمريكي.

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