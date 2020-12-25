مفاجأة غير متوقعة في نتيجة طعون الانتخابات الأمريكية

الجمعة، 25-12-2020
10:19 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، أن نتيجة الاستئناف الأخير الذي
تقدمت به ، لن تظهر قبل حفل تنصيب الرئيس الأمريكي
المنتخب جو بايدن
والمقرر لها
20 يناير المقبل .
و حدد القضاء يوم 22 يناير موعد نهائي لسكرتيرة ولاية بنسلفانيا ، كاثي
بوكفار، و المطالبين الآخرين الذين وردت أسمائهم في القضية للرد علي الاستئناف ،
حسبما ذكرت شبكة " فوكس نيوز " .
وكانت الحملة طالبت المحكمة العليا بإصدار أوامر لمن هم علي الجانب الآخر
من الدعوي للرد بحلول يوم الأربعاء علي أن ترد الحملة الخميس و أن تصدر المحكمة قرارها
بحلول يوم 6 يناير لكن أعلي هيئة قضائية في البلاد لم تستجب ، مما يعني أن بحلول
الموعد الذي يجب علي بوكفار و الآخرين أن يردوا علي الالتماس فإن بايدن
سيكون أدي
بالفعل اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة .
جدير بالذكر أن المحكمة العليا قد رفضت 11 ديسمبر الجاري دعوي قدمها مدعي
عام ولاية تكساس و ساندها ترامب
تطالب بعد احتساب أصوات ولاية ويسكونسن وبنسلفانيا
وميشيجان و جورجيا في الانتخابات الرئاسية .