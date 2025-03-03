بأمر ولي والعهد.. السعودية ترحب بعودة المعارضين في الخارج

رحبت المملكة العربية السعودية بعودة المعارضين من الخارج، حيث قال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، أن المملكة ترحب بعودة المعارضين السعوديين بالخارج في أي وقت دون تطبيق أي عقاب عليهم مالم يرتكبوا جريمة قتل أو اعتداء أو سرقة.

وأضاف رئيس أمن الدولة خلال برنامج حكاية وعد على قناة إم بي سي :"مجموع الموقوفين عندنا يكاد يكون 20% من السعوديين، وقد أوقفوا لدينا برغبة أسرهم".

وتابع :"جاء ذلك نظراً لأن الأهالي بدأوا يشعرون أن الدولة تعالج وليست تعاقب، وفي كل الحالات إذا الإنسان ما أقدم على عمل معين وكان مجرد أفكار لديه فإن الدولة تعالج".

واستطرد :"أما من في الخارج فالدعوة لهم مفتوحة، وأنقل على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هؤلاء يستطيعون العودة إلى بلادهم إذا لم تكن لديهم مشاكل خاصة مثل الاعتداء على أحد أو ارتكاب جريمة قتل".