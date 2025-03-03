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بأمر ولي والعهد.. السعودية ترحب بعودة المعارضين في الخارج

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بأمر ولي والعهد.. السعودية ترحب بعودة المعارضين في الخارج

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الإثنين، 03-03-2025 11:44 ص

 

رحبت المملكة العربية السعودية بعودة المعارضين من الخارج، حيث قال رئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، أن المملكة ترحب بعودة المعارضين السعوديين بالخارج في أي وقت دون تطبيق أي عقاب عليهم مالم يرتكبوا جريمة قتل أو اعتداء أو سرقة.

 

 

 

وأضاف رئيس أمن الدولة خلال برنامج حكاية وعد على قناة إم بي سي :"مجموع الموقوفين عندنا يكاد يكون 20% من السعوديين، وقد أوقفوا لدينا برغبة أسرهم".

وتابع :"جاء ذلك نظراً لأن الأهالي بدأوا يشعرون أن الدولة تعالج وليست تعاقب، وفي كل الحالات إذا الإنسان ما أقدم على عمل معين وكان مجرد أفكار لديه فإن الدولة تعالج".

 

واستطرد :"أما من في الخارج فالدعوة لهم مفتوحة، وأنقل على لسان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هؤلاء يستطيعون العودة إلى بلادهم إذا لم تكن لديهم مشاكل خاصة مثل الاعتداء على أحد أو ارتكاب جريمة قتل".

وأكمل : "إذا كان الأمر مجرد معارضة وتم استغلاله من قبل المغرضين، وكانوا ممن يدفع لهم أموالاً في بعض المراحل، يمكن أن يأتي إلى المملكة ولن يناله أي عقاب، وسفارات المملكة لديها خبر، ولدينا رقم خاص معلن وهو 990، ونحن لا نشهر بهؤلاء".

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