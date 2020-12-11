الولايات المتحدة تفرض عقوبات صارمة علي رئيس الشيشان لهذا السبب

الجمعة، 11-12-2020
11:28 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الولايات
المتحدة أنها أدرجت علي قائمتها السوداء كيانات و أشخاص يشتبه بضلوعهم في انتهاكات
لحقوق الإنسان في روسيا
و اليمن
وهايتي.
والشخصيات و الكيانات
التي تم إدراجها من بينهم رمضان قديروف
زعيم جمهورية الشيشان
الروسية، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلادمير بوتين
، و
5أفراد علي صلة بأجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها الحوثيون
في اليمن
.
و أشارت وزارة
الخزانة الأمريكية في بيان لها تداولته وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلي أنه
تم فرض عقوبات علي 6 شركات مسجلة في روسيا
، كما فرضت عقوبات علي 3 أفراد من هايتي
بسبب مزاعم عن انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان .
جدير بالذكر أن
الأشخاص الخمسة المرتبطين بالأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها الحوثيون
في اليمن
هم
سلطان زابن و عبد الحكيم الخيواني و عبد الوهاب جفران و مطلق عامر المراني و عبد
القادر الشامي .