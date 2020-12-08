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هدية زفاف " بوتين " لزوج ابنته جعلته أصغر ملياردير في روسيا

ابنة الرئيس الروسي و زوجها
ابنة الرئيس الروسي و زوجها
 
الثلاثاء، 08-12-2020 09:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
اشتري، شامالوف ، صهر الرئيس الروسي فلادمير بوتين اسهم بقيمة 380 ملون دولار في شركة بتروكيماويات روسية مقابل 100 دولار بعد زواجه من ابنة الرئيس الصغرى .
وأشار تحقيق أجرت وكالة " iStories " الروسية أن شامالوف البالغ من العمر 38 عام اشتري حصته بمبلغ قليل جدا من شكرة " سيبرو " الروسية للبتر وكيماويات وذلك بعد شهور من زواجه من ابنة بوتين الصغير ، كاترينا تيخونوفا البالغة من العمر 34 عام ، حسبما نشرت " إرم " .
و أضاف التحقيق أن شامالوف اشتري 3.8% من حصة شركة قيمتها 10 مليار دولار مما يعني أن القيمة السوقية لأسهمه التي كانت حوالي 380 مليون دولار .
وكشفت الصفقة من خلال مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة والتي تضمنت مراسلات شامالوف الخاصة ، ولم تنف الشركة تفاصيل الصفقة لكنها قالت أنه لا توجد شروط خاصة لشامالوف .
جدير بالذكر أن شامالوف تزوج من ابنة بوتين في حفل زفاف أقيم في إجراءات أمنية مشددة في منتجع للتزلج بروسيا و تردد أن زواجهما انهي في عام 2018 عندما دخل في علاقة مع سيدة أعمال تدعي زانا فولكوفا .

 

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