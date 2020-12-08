الثلاثاء، 08-12-2020
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
اشتري، شامالوف ، صهر
الرئيس الروسي فلادمير بوتين
اسهم بقيمة 380 ملون دولار في شركة بتروكيماويات روسية
مقابل 100 دولار بعد زواجه من ابنة الرئيس الصغرى .
وأشار تحقيق أجرت
وكالة " iStories " الروسية أن شامالوف البالغ من العمر 38 عام اشتري حصته بمبلغ قليل جدا من شكرة
" سيبرو " الروسية للبتر وكيماويات وذلك بعد شهور من زواجه من ابنة
بوتين
الصغير ، كاترينا تيخونوفا البالغة من العمر 34 عام ، حسبما نشرت " إرم
" .
و أضاف التحقيق أن
شامالوف اشتري 3.8% من حصة شركة قيمتها 10 مليار دولار مما يعني أن القيمة السوقية
لأسهمه التي كانت حوالي 380 مليون دولار .
وكشفت الصفقة من خلال
مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني المسربة والتي تضمنت مراسلات شامالوف الخاصة ،
ولم تنف الشركة تفاصيل الصفقة لكنها قالت أنه لا توجد شروط خاصة لشامالوف .
جدير بالذكر أن
شامالوف تزوج من ابنة بوتين
في حفل زفاف
أقيم في إجراءات أمنية مشددة في منتجع
للتزلج بروسيا
و تردد أن زواجهما انهي في عام 2018 عندما دخل في علاقة مع سيدة
أعمال تدعي زانا فولكوفا .