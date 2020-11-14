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الإمارات تحتل مركز متقدم في قائمة العلامات التجارية

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الإمارات تحتل مركز متقدم في قائمة العلامات التجارية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 14-11-2020 02:34 م متابعات- أمينة عبد العال
احتلت الإمارات مركز متقدم بين دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في تقرير أقوي العلامات التجارية الوطنية 2020 كما نفت الأكثر نموا بين العشرين الكبار .
واحتلت الإمارات المركز 18 عالميا بقيمة بلغت 672 مليار دولار أي ما يعادل 2.45 تريليون درهم حسب تقرير مؤسسة " براند فايننس " السنوي الذي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة و الأقوى تأثيرا .
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المركز الأول بقيمة بلغت 23.7 تريليون دولار ،  واحتلت الصين المركز الثاني بقيمة 18.8 تريليون دولار.
 

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