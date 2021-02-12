النيابة تصدر بيانًا عاجلًا بشأن تهريب 10 مليون ريال

الجمعة، 12-02-2021
09:49 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت النيابة العامة
بيان عاجل بخصوص محاولة تهريب 10 مليون ريال
سعودي .
و أكد مصدر مسئول في
النيابة العامة
أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة
أنهت
تحقيقاتها في 4 قضايا جنائية تتعلق بتهريب الأموال خارج المملكة
، منتهية بتوجيه
الاتهامات لـ 5 وافدين من جنسيات مختلفة لحيازتهم ونقلهم وتهريبهم أموال غير
مشروعة المصدر عن طريق إخفائها في قاعدة حقيبة سفر وعلب للحلويات وجيوب سرية في
الملابس ومحاولة الخروج بها عبر المطارات ، حسبما نشرت " صدي " .
و أضاف المصدر أن الادعاء
العام قدم لائحة دعوى عامة تضمنت عددا من أدلة الإدانة والقرائن الموصلة، انتهت بصدور
أحكام بحقهم مكتسبة للقطعية بلغ مجموعها السجن لمدة 14 عام، ومصادرة الأموال المضبوطة
بحوزتهم البالغة قرابة ١٠ ملايين ريال
، وغرامات بلغت ٨٠ ألف ريال
، ومصادرة الأجهزة
المستخدمة في تلك الجرائم، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة حبسهم وتنفيذ العقوبات
المقررة.
جدير بالذكر أن النيابة
العامة بالتعاون مع الجهات المختصة تتصدى بحزم لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك
الجرائم، وتؤكد على الدعم المتواصل والمتابعة الدقيقة من القيادة الرشيدة لمواصلة الحرب
على الفساد والمفسدين.