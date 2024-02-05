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الموعد المحتمل لوقف إطلاق النار في غزة

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ارشيفية
الإثنين، 05-02-2024 10:56 ص


قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مبادرة مصرية قطرية أمريكية حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة لمدة تتراوح ما بين  شهر لشهرين ، ستشهد هذه الفترة تبادل الأسرى بشكل متبادل ، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال وحركة حماس  وافقا على بنود المبادرة، ولكن  ما زال الاتفاق على أسماء الاسرى لم يحدث.
 وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الفترة المقبلة ستشهد وقفًا لإطلاق النار في غزة على خلفية هذه المبادرة  المصرية القطرية الامريكية، معقبًا: "طبقًا لمعلوماتي وتحليلاتي، لن يأتي شهر رمضان،  قبل وقف إطلاق النار
 وأشار إلى أن مبادرة وقف اطلاق النار في قطاع غزة،  سيكون بداية للحديث على إنشاء الدولة الفلسطينية، لافتَا إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال هذه الفترة يتحدث على أن دولة الاحتلال تنتظر موافقة حركة حماس على الهدنة، رغم حديث الاحتلال خلال الفترة السابقة على سحق المقاومة الفلسطينية، معقبًا: "حماس أحد الأطراف الفاعلة التي تؤكد أن القضية الفلسطينية أصبحت في مكانة أخرى  بعد السابع  من أكتوبر" 
 وتوقع ان تقوم دولة الاحتلال بضرب جنوب لبنان، خاصة وأن المستوطنين لا يأمنون على أنفسهم في المستوطنات، وهذا السيناريو إن تحقق، فستشهد الحرب منعطفًا خطيرًا.

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