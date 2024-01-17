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وزير الخارجية السعودي: سنعترف بإسرائيل إذا فعلت هذا الأمر فقط

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وزير الخارجية السعودي
الأربعاء، 17-01-2024 10:45 ص


أوضح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة، ستعترف بإسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية.
وقال وزير الخارجية خلال جلسة نقاشية في منتدى دافوس العالمي إن السعودية يمكن أن تعترف بإسرائيل في إطار اتفاق أوسع بعد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وشدد على ضرورة الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة فورا، معتبرا أن استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد.
وأعرب الوزير عن بالغ القلق إزاء الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وطالب، بأن تكون الأولوية حاليا لخفض التصعيد في الممر المائي والمنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة، وذكر أن ما تفعله إسرائيل الآن يعرض آفاق السلام والأمن الإقليميين للخطر.

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