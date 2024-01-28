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من هي القاضية الوحيدة التي صوتت لصالح إسرائيل في محكمة العدل الدولية

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القاضية الأوغندية
الأحد، 28-01-2024 01:26 ص

شهدت جلسة محكمة العدل الدولية، الجمعة، المتعلقة بقضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، تصويت القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، الوحيدة من بين قضاة المحكمة، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها في خضم حربها على حماس في غزة.

 

وكتبت سيبوتيندي مبررة رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية "ليس لها ما يبررها لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي" وفق ما نقلت "شبكة أخبار "سي أن أن".

وفي فبراير 2012، أصبحت سيبوتيندي أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية. وفي عام 2021 أعيد انتخابها مرة أخرى.

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