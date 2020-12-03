تفاصيل الحكم بقتل مواطن ارتكب جريمة هزت السعودية

الخميس، 03-12-2020
06:47 م
محمد فضل
أصدرت المحكم
ة الجزائية في المملكة العربية السعودية اليوم
الخميس ، حكم
ًا بالقتل
بحق شخص قتل
رجلي أمن عمدًا وعدوانًا .
كما أصدرت الجزائية حكم
اً بالسجن من 25 إلى 8 سنوات على
11 متهمًا بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.
وتضمن الحكم
ثبوت إدانة المدعى عليه الأولى بقتل
رجلي أمن
أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة، بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء
الخلية الإرهابية التي انضم إليها بغرض الخروج إلى مواطن
الصراع للمشاركة في القتال
الدائر هناك، وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، واستعماله وحيازة
سلاح رشاش مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن
الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية،
معه بنقل مبلغ مالي في سفره دعمًا منه للخلية الإرهابية، ونقضه لما سبق أن تعهد به
عند الإفراج عنه في قضيته السابقة.
كما ثبت لدى المحكم
ة إدانة بقية المتهمين بعدد من التهم،
منها تشكيل وانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية وانضمامهم للتنظيمات
الإرهابية هناك، بغرض الخروج إلى مواطن
الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزهم
الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، واستعمالهم وحيازتهم أسلحة نارية مع ذخائرها
بقصد الإخلال بالأمن
الداخلي وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم
مبالغ مالية دعمًا منهم للخلية الإرهابية.
وقيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص
من السعودية إلى اليمن ظنًا منه أنهم يمنيون، واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل
أحدهم سلاح رشاش بدخول المملكة والخروج منها عدة مرات بطريقة غير نظامية، والإقامة
في المملكة، والعمل فيها بطريقة غير مشروعة، والهروب من رجال حرس الحدود، ونقضهم لما
سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.