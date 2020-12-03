الخميس 03 ديسمبر 2020
توقيت مصر 19:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل الحكم بقتل مواطن ارتكب جريمة هزت السعودية

موسيماني يكشف مفاجأة حول انتقال نجم صن داونز للأهلي

تصريح صادم من سلمى الشيمي بعد الإفراج عنها: «الصور كسرت الدنيا وأهلي فرحانين»

إصابة رامي رضوان بفيروس كورونا: الأعداد بتزيد

مفاجأة.. أمير قطر في السعودية تمهيدًا للمصالحة

ريهام سعيد تثير الغضب من جديد.. و"النهار" تعتذر وتحذف الحلقة

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

رانيا يوسف عن عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

هاني شاكر يفضح مرتضى منصور ويكشف ما حصل عليه من تركي آل الشيخ

ADS
 

تفاصيل الحكم بقتل مواطن ارتكب جريمة هزت السعودية

4438056-2120677745
محكمة سعودية
 
الخميس، 03-12-2020 06:47 م محمد فضل

أصدرت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس ، حكمًا بالقتل بحق شخص قتل رجلي أمن عمدًا وعدوانًا .
كما أصدرت الجزائية حكماً بالسجن من 25 إلى 8 سنوات على 11 متهمًا بعد ثبوت إدانتهم بحيازة السلاح وتمويل الإرهاب.
وتضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأولى بقتل رجلي أمن أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة، بعد محاولتهما استيقافه وبقية أعضاء الخلية الإرهابية التي انضم إليها بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزه الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، واستعماله وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، معه بنقل مبلغ مالي في سفره دعمًا منه للخلية الإرهابية، ونقضه لما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة بقية المتهمين بعدد من التهم، منها تشكيل وانضمام إلى خلية مسلحة للخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية وانضمامهم للتنظيمات الإرهابية هناك، بغرض الخروج إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة بطريقة غير نظامية، واستعمالهم وحيازتهم أسلحة نارية مع ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقلهم في سفرهم مبالغ مالية دعمًا منهم للخلية الإرهابية.
وقيام المدعى عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدد من الأشخاص من السعودية إلى اليمن ظنًا منه أنهم يمنيون، واستمراره في عملية التهريب مع علمه بحمل أحدهم سلاح رشاش بدخول المملكة والخروج منها عدة مرات بطريقة غير نظامية، والإقامة في المملكة، والعمل فيها بطريقة غير مشروعة، والهروب من رجال حرس الحدود، ونقضهم لما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.
 

إقرأ ايضا

main_image5a0324407d1da

مفاجأة.. أمير قطر في السعودية تمهيدًا للمصالحة

كوشنر وتميم

مستشار بن زايد يكشف مفاجأة مدوية عن سر زيارة كوشنر لـ قطر: ليست للمصالحة بل لشيء آخر

66

«العربية للإصلاح الجنائي» تطالب قطر بالتدخل لإنهاء إجراءات تعسفية على4 مواطنين

أخبار متعلقة

received_1138567366602437

السعودية.. يقتل 4 لكن الشرطة تصدمه بمالم يتوقعه​