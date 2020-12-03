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مفاجأة.. أمير قطر في السعودية تمهيدًا للمصالحة

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الملك سلمان وأمير قطر
 
الخميس، 03-12-2020 01:28 م المصريون

بعد 3 سنوات من المقاطعة التي فرضها الرباعي العربي مصر والسعوية والإمارات والبحرين، على دولة قطر وبعد الوساطات التي قادتها الكويت وأمريكا لإنهاء الأزمة وعقد التصالح، يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى السعودية قريبًا لحضور قمة خليجية، تمهيدًا للمصالحة.
وأفادت قناة "الغد" الفضائية، نقلا عن مصادر صحفية بأنه من المقرر عقد قمة خليجية في المملكة العربية السعودية قريبا بحضور أمير قطر، مضيفة أن المصالحة المتوقعة سوف ترتكز على اتفاق عام 2014 على أساس وضع آليات محددة لتنفيذ الاتفاق.
وكانت قطر ترسل وزير خارجيتها أو من ينيبه الأمير لحضور القمم الخليجية طوال السنوات الماضية.
وكان أمير قطر تميم بن حمد التقي مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي  القضايا الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء خلال لقاء عقده الشيخ تميم بن حمد مع كوشنر والوفد المرافق بمناسبة زيارته للدوحة.
وأضافت الوكالة ان الجانبين استعرضا خلال المقابلة علاقات التعاون الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة.
فيما كشف السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق عن مفاجأة حول انتهاء الأزمة بين قطر ودول الخليج.
وقال المعلمي  لـ"RT" الروسية أن الأزمة بين قطر ودول الخليج يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة.
وأوضح المعلمي في مقابلة ضمن برنامج "قصارى القول" على RT أنه "في حال توقفت قطر عن مواقفها السابقة وعن دعمها للإرهابيين ومنحها منصاتها الإعلامية للأحزاب المتطرفة وعن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى، فإن العلاقات بين قطر ودول الخليج يمكن أن تتحسن خلال ساعات".
 

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