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الكويت تسمح بدخول السعوديين أراضيها بشرط

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الأحد، 15-08-2021 01:16 م

قررت السلطات الكويتية تقليص شروطها لدخول السعوديين ومواطني مجلس التعاون من ثلاثة شروط إلى شرط واحد فقط.
وكانت الشروط أولًا تتضمن حجرًا، وأن يكون السعودي ذا صلة قرابة بأحد المواطنين الكويتيين من الدرجة الأولى والمحصنين جرعتين من التطعيم، وبعد تقليص شروط الدخول؛ أصبح شرط الدخول فحص “بي سي آر” مدته 72 ساعة فقط، مع إبراز شهادة التطعيم وتسجيلها على منصة “كويت مسافر”.
كما قررت السلطات الكويتية فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت (فايزر- أسترازينكا- موديرنا)، أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون).
 

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