الكويت تسمح بدخول السعوديين أراضيها بشرط

الأحد، 15-08-2021
01:16 م
قررت السلطات الكويت
ية تقليص شروطها لدخول السعوديين ومواطني مجلس التعاون
من ثلاثة شروط إلى شرط
واحد فقط.
وكانت الشروط أولًا تتضمن حجرًا، وأن يكون السعودي ذا صلة قرابة بأحد
المواطنين الكويت
يين من الدرجة الأولى والمحصنين جرعتين من التطعيم، وبعد تقليص
شروط الدخول؛ أصبح شرط
الدخول فحص “بي سي آر” مدته 72 ساعة فقط، مع إبراز شهادة
التطعيم وتسجيلها على منصة “كويت مسافر”.
كما قررت السلطات الكويت
ية فتح الحدود البرية والبحرية أمام المحصنين ممن
تلقوا جرعتين من اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت
(فايزر- أسترازينكا- موديرنا)، أو
جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون).