الإثنين، 28-12-2020
03:01 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت السلطات
الأمريكية أنه تم قتل منفذ هجوم
ناشفيل خلال الانفجار الذي هز المدينة صباح عيد
الميلاد ، حيث أدي الحادث إلي تدمير منزله المتنقل و إلحاق أضرار كثيرة بأكثر من
40 شركة .
و طابق خبراء الطب
الشرعي بمكتب التحقيقات الفيدرالية " إف بي آي " عينات الحمض النووي
التي عثروا عليها في موقع الحادث بالحمض النووي لـ أنتوني كيو وارنر البالغ من
العمر 63 عام ، والذي فتش رجال الشرطة
منزله القريب، حسبما نشرت " يكاي نيوز
" .
و صرح المدعي العام
لمنطقو تينسي الوسطي في مؤتمر صحفي ، دونالج وكران ، بأن أنتوني وارنر هو المفجر
وكان موجودا عندما انفجرت القنبلة ولقي حتفه في الانفجار ، إلا أن مسئولون قالوا
أنه مازال من المبكر للغاية مناقشة دوافع
المشتبه في التحقيق .
جدير بالذكر أن
المنزل المتنقل الذي كان متوقفا في أحد شوارع أكبر مدن ولاية تينيسي
قد انفجر فجر
الجمعة بعد لحظات من تعامل الشرطة
مع بلاغات عن إطلاق النار في المنطقة وملاحظتها
للمنزل المتنقل و سماع رسالة آلية منه تحذر من وجود قنبلة ، وأصيب 3 أشخاص في
الانفجار و أضر بالعديد من الشركات و أدي إلي انقطاع خدمات الهاتف المحمول و
الانترنت
والتليفزيون في أنحاء وسط تينيسي .