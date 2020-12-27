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مذبحة في ولاية أمريكية والشرطة تطالب المواطنين بالتزام منازلهم

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
 
الأحد، 27-12-2020 09:03 ص متابعات- أمينة عبد العال

ألقت قوات الشرطة في مدينة روكفورد بولاية إلينوي الأمريكية القبض علي المتهم بإطلاق النار في قاعة للبولينج ، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص و إصابة 3 آخرين بجروح مساء أمس .
و قالت الشرطة علي صفحتها الرسمية علي " تويتر:"أن  إطلاق النار  تم قرب دون كارتر لينز في شارع إي. ستيت ..  تجنبوا المنطقة، لافتة إلي أنه تم إلقاء
على مشتبه به...و التحقيق جار"، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
في سياق متصل بثت محطات التلفزيون المحلية صورا لعربات الشرطة وهي تحاصر المكان ولم يتم الإعلان عن الدافع وراء الحادث حتى الآن " .
كما نشرت صالة البولينج علي صفحتها علي الفيسبوك رسالة دعت فيها الناس إلي الصلاة .
 

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