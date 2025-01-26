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أخ وأخيه.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل جريمة هزت المملكة

ثي
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الأحد، 26-01-2025 10:37 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتـ.ـل بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

 

أقدم / بندر بن ساير بن سليمان العصيمي ـ سعودي الجنسية - على قتـ.ل أخيه / سلمان ـ سعودي الجنسية ـ وذلك باستدراجه إلى مكان منزوٍ عن الناس ومن ثَمّ ضربه وطعنه بأداة حادة عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه وقتله حدًا لبشاعة جريمةه وقتله المجني عليه غيلة، على وجه الحيلة والخداع وعلى وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

 

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / بندر بن ساير بن سليمان العصيمي ـ سعودي الجنسية ـ يوم السبت بتاريخ 25 / 7 / 1446هـ، الموافق 25 / 1 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة.

 

 

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