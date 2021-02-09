البنتاجون: نفط سوريا لم يعد هدفنا

الثلاثاء، 09-02-2021
10:24 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الدفاع
الأمريكية " البنتاجون
" أن القوات الأمريكية
الموجودة في سوريا
لم تعد مسئولة عن حماية النفط
في هذه البلاد و أن واجبها الوحيد
هو مكافحة تنظيم "داعش
" .
و أضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع
الأمريكية ، جون كيربي في مؤتمر صحفي أن
موظفي وزارة الدفاع
ومقاوليها من الباطن لا صلاحية لهم
لمد يد المساعدة إلي شركة خاصة تسعي لاستغلال موارد نفطية في سوريا
ولا إلي موظفي
هذه الشركة أو إلي وكلائها ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أكد أن مهمة القوات الأمريكية في سوريا
والبالغ عددهم 900 عسكري منتشرين
في شمال شرق سوريا
لدعم المهمة ضد تنظيم "داعش
" فقط .
وتعتبر تلك القرارات تعديلا للأهداف التي حددها الرئيس الأمريكي السابق ،
دونالد ترامب ، لهذه القوات .