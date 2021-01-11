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البحرين تطالب قطر بإرسال وفدًا لبدء المباحثات

2017075122
قطر والبحرين
 
الإثنين، 11-01-2021 08:33 م محمد فضل

وجهت وزارة الخارجية البحرينية دعوة إلى نظيرتها في قطر  لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا.
وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني وموجه إلى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "يطيب لي أن أتقدم لسعادتكم بخالص التحية والتقدير، مقرونةً بتمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق".
وتابع الزياني في البيان "أود الإفادة بأنه تنفيذًا لما نص عليه بيان العلا الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، يسرني دعوة وزارتكم الموقرة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلًا لما نص عليه بيان العلا، وصولًا للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك".
وأكمل "نحيط سعادتكم علما بأن مملكة البحرين قد شكلت لجنتين، (لجنة للمتابعة ولجنة قانونية) وفقا لما نص عليه بيان العلا".
 

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