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الإمارات تعلن عن موعد عودة التجارة مع قطر

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قرقاش
 
الخميس، 07-01-2021 05:29 م محمد فضل - متابعات
أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الامارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن التجارة وحركة التنقل مع قطر ستعود خلال أسبوع من التوقيع على اتفاق العلا.
وأضاف قرقاش في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الخميس، أن عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق، مشيرا إلى أن الأزمة لا يمكن لها أن تكون دائمة"، وفقا لما نقلته صحيفة البيان الاماراتية
وتابع الوزير الاماراتي، قائلا: "تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد.
واستطرد قرقاش، أن بعض المسائل "أسهل في إصلاحها، وبعضها سيستغرق فترة أطول".
 

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