شاهد.. صورة نادرة للملك فهد و الشيخين زايد وجابر الصباح

الثلاثاء، 05-01-2021
02:47 م
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع الإخبارية صورة نادرة يتجمع بين الملك فهد و الشيخ زايد
آل نهيان و الشيخ جابر الصباح والشيخ عيسي آل خليفة والملك عبد العزيز حينما كان
أمير .
و أخذت تلك الصورة خلال انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته
الرابعة عشر بالرياض في عام 1414 هـ الموافق 1993 .
جدير بالذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج
العربية أو كما يعرف
باسم مجلس التعاون الخليج
ي أو مجلس التعاون لدول الخليج
العربي هو منظمة إقليمية سياسية،
اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج
العربي وتشكل
أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية
وسلطنة عمان
والإمارات
العربية المتحدة ودولة الكويت
ودولة قطر
ومملكة البحرين
،و تأسس المجلس في 25 مايو
1981م بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان أمير الكويت
الأسبق الشيخ
جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه ، حسب " ويكيديا ".