الثلاثاء 05 يناير 2021
توقيت مصر 16:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول تعليق مصري على بيان قمة العلا بالسعودية

اتجاه لرفع الدعم عن البنزين خلال ساعات

صورة نادرة من شهر العسل لـ عمر الشريف وفاتن حمامة

الحكومة تصدر قرارات جديدة

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد و الشيخين زايد وجابر الصباح

بعد المصالحة.. «الجزيرة» تتغزل في السعودية فماذا قالت؟

فيديو نادر للحظة إعلان الأمير سعود تأسيس مجلس التعاون الخليجي

شاهد.. أحضان حارة بين ولي العهد السعودي وأمير قطر

الكشف عن الشرط الذي تنازلت عنه السعودية لإتمام المصالحة مع قطر

أول تعليق من البرلمان عن المصالحة الخليجية مع قطر

ADS
 

شاهد.. صورة نادرة للملك فهد و الشيخين زايد وجابر الصباح

الملك فهد
الملك فهد
 
الثلاثاء، 05-01-2021 02:47 م متابعات- أمينة عبد العال


تداولت بعض المواقع الإخبارية صورة نادرة يتجمع بين الملك فهد و الشيخ زايد آل نهيان و الشيخ جابر الصباح والشيخ عيسي آل خليفة والملك عبد العزيز حينما كان أمير .
و أخذت تلك الصورة خلال انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشر بالرياض في عام 1414 هـ الموافق 1993 .
جدير بالذكر أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين،و تأسس المجلس في 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه ، حسب " ويكيديا ".


 

إقرأ ايضا

received_176515464220269

أول تعليق مصري على بيان قمة العلا بالسعودية

الأمير سعود الفيصل

فيديو نادر للحظة إعلان الأمير سعود تأسيس مجلس التعاون الخليجي

main_image5a0324407d1da

الكشف عن الشرط الذي تنازلت عنه السعودية لإتمام المصالحة مع قطر

أخبار متعلقة

anwer qrkash

أول تعليق إماراتي على إتمام المصالحة مع قطر

ارشيفية

عاجل.. أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

received_205907477633295

ولي العهد السعودي: قمة مجلس التعاون ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف

received_3538342432901900

السعودية تتوج "الجبير" بجائزة هامة

unnamed

دولة خليجية تفاجيء الجميع بإعلان رفض المصالحة مع قطر

الملك سلمان وولي العهد

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي ملك البحرين