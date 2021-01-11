بدءًا من اليوم.. البحرين تفتح مجالها الجوي أمام قطر

الإثنين، 11-01-2021
09:42 ص
المصريون
أعلنت شئون الطيران
المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في
مملكة البحرين
، الاستمرار في السماح للطائرات القطر
ية في مجالها الجوي وتعديل النشرات
الملاحية للطائرات القطر
ية اعتبارًا من صباح غد الإثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك
في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين
.
وكان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحرين
ي،
أوضح أن القمة الخليجية في العلا خرجت بمخرجات مهمة وضرورية لمواصلة مسيرة التعاون
الخليجي المشترك، وتعزيز تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها لما فيه خير وصالح الدول
الأعضاء.