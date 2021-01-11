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بدءًا من اليوم.. البحرين تفتح مجالها الجوي أمام قطر

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البحرين
 
الإثنين، 11-01-2021 09:42 ص المصريون

أعلنت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، الاستمرار في السماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارًا من صباح غد الإثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين .
وكان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، أوضح أن القمة الخليجية في العلا خرجت بمخرجات مهمة وضرورية لمواصلة مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز تضامن دول المجلس وتعاونها وتكاملها لما فيه خير وصالح الدول الأعضاء.
 

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