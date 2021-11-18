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الإمارات تضع شروطًا جديدة لسفر السعوديين إليها

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الإمارات تضع شروطًا جديدة لسفر السعوديين إليها

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الخميس، 18-11-2021 10:25 م


أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في الإمارات، تنبيهًا يتضمن شروط يجب توافرها لدى السعوديين الراغبين في السفر إلى الإمارات، يتعين عليهم أن يكون جواز السفر ساري المفعول.
وأضافت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه يجب على المواطنين القادمين إلى إمارة أبوظبي برًا الحصول على نتيجة سلبية لاختبار COVID - 19 PCR قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد الوصول إلى المنفذ البري.
وأوضحت السفارة، أنه يجب على المواطنين القادمين إلى إمارة أبوظبي جوًا الحصول على نتيجة سلبية لاختبار COVID - 19 PCR قبل 48 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة.
كما نوهت بأن المواطنين القادمين إلى إمارة دبي جوا عليهم الحصول على نتيجة سلبية لاختبار COVID - 19 PCR قبل 72 ساعة بحد أقصى من موعد مغادرة الرحلة.
 

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