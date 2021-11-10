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السعودية: تنفيذ القتل في عوده المسعودي قصاصًا لما فعله في زوجته

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قصاص
Native
الأربعاء، 10-11-2021 04:00 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
أقدم / عوده بن محمد بن عوده المسعودي – سعودي الجنسية – على قتل زوجته / نوف بنت عبدالله بن علي المسعودي -سعودية الجنسية – وذلك بضربها بعصا وإحراق أجزاء من جسمها مما أدى إلى وفاتها.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني/ عوده بن محمد بن عوده المسعودي ، اليوم الأربعاء 1443/04/05 هـ بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.
 

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