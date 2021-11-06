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السعودية.. القبض على 172 بينهم متهمين في « هيئة الأمر بالمعروف»

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Native
السبت، 06-11-2021 10:51 ص


باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول 1443هـ.
وأوضحت أنها نفذت (6061) جولة رقابية، كما حققت مع (512) متهماً في قضايا إدارية وجنائية،  بالإضافة إلى إيقاف (172) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة) و(الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب).
وأشارت إلى أن المتهمين تورطوا بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه من خلال وسائل تلقي البلاغات الخاصة بها.
 

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