وفاة الشيخ السعودي عبدالعزيز الربيعة وبيان الأسرة يكشف عن وصيته

السبت، 06-11-2021
12:13 م
توفى اليوم في السعودية الشيخ عبدالعزيز الربيعة
، عميد
أسرة الربيعة، وستتم تشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم السبت، بمسجد الجوهرة البابطين
-شمال الرياض
- طريق الملك فهد، والدفن في مقبرة الشمال.
وتصدر هاشتاج "وفاة الشيخ عبدالعزيز الربيعة
" الترند
على موقع "تويتر" في المملكة.
وكتب توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة في السعودية
:" توفي عميد أسرة الربيعة العم عبدالعزيز بن محمد الربيعة. أسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يجعل ما قدم من
خير أجر له عند الله، وأن يجمعنا جميعاً في أعلى منازل الجنة".
فيما كتب الشيخ عائض القرني :" بأحرّ التعازي،
وصادق المواساة، نعزي معالي الوزير/ توفيق الربيعة وكافة عائلة الربيعة في #وفاه_الشيخ_عبدالعزيز_الربيعه
رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وأحسن عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".