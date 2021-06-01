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الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق بالمملكة من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 09:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1 يونيو ، محذرا بعض المناطق من طقس اليوم .
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن السماء ستكون مشرقة إلي غائمة جزئياً على مناطق )جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( الشرقية ،الرياض )، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة.فيما تكون جنوبية على باب المندب بسرعة15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
 

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