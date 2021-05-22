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سحب رعدية ممطرة علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
Native
السبت، 22-05-2021 09:10 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم السبت 22 مايو في المملكة .
و أشار المركز إلي أنه سيكون هناك  هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات نجران، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
 

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