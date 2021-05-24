الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

الإثنين، 24-05-2021
11:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية من طقس
اليوم الاثنين 24 مايو .
وأوضح المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن الطقس سيشمل
أمطار رعدية علي منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وانخفاض في مستوي
الرؤية ، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار المركز إلي أن حالة الطقس ستبدأ من الساعة الـ 8 مساء
اليوم ، مدينة الباحة
، ومحافظة الحجرة, والعقيق, القرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي,
وبني حسن, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.