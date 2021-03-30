الأرصاد تحذر أهالي المدينة المنورة من هذا الأمر

الثلاثاء، 30-03-2021
02:24 م
متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني
للأرصاد في المملكة العربية السعودية من حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة
و
حائل
و القصيم و الحدود الشمالية .
و أشار المركز في
تقريره عن حالة الطقس اليوم إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيا وقد تتخللها سحب
ممطرة تصحبها رياح نشطة ، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار علي
أجزاء من مناطق الرياض و الجوف و الحدود الشمالية ، حسبما نشرت " صدي" .
و أضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية
غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على
الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل
مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج
شمالاً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة
20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى
مائج.