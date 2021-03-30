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الأرصاد تحذر أهالي المدينة المنورة من هذا الأمر

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 30-03-2021 02:24 م متابعات- أمينة عبد العال
حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة و حائل و القصيم و الحدود الشمالية .
و أشار المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيا وقد تتخللها سحب ممطرة تصحبها رياح نشطة ، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار علي أجزاء من مناطق الرياض و الجوف و الحدود الشمالية ، حسبما نشرت " صدي" .
و أضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج شمالاً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
 

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