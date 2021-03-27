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الدفاع السعودية تعلن عن إحباط هجوم حوثي جديد

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 27-03-2021 11:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد العميد  تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن القوات السعودية تمكنت من تدمير 8 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران تجاه السعودية وتحديدا محطة جازان البترولية .
و أضاف المالكي في تصريحات صحفية :" أن محاولة ميليشيا الحوثي الموالية لإيران الاعتداء على "محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء أمس اعتداء تخريبي جبان، لا يستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية بعينها، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية واستقرار الإمدادات النفطية، معتبرا أن الهجوم يستهدف أيضا حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، كما يظهر عبث المليشيا الإرهابية لاعتبارات الآثار البيئية والاقتصادية نتيجة هذا العمل التخريبي"، حسبما نشرت " وكالة الأنباء السعودية الرسمية " .
وأشار إلي أن أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية والتجارة العالمية وحماية المدنيين والأعيان المدنية .
 

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