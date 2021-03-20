السعودية تتجه لخصخصة عدة قطاعات.. تعرف عليها

السبت، 20-03-2021
10:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أكد مدير عام الاتصال الإستراتيجي و التسويق بالمركز الوطني للتخصيص ، هاني
الصائغ ، أن هناك 16 قطاع مستهدف للخصخصة
في الفترة القادمة .
وأشار الصائغ إلي أنهذه القطاعات هي :" النقل ، الطاقة
، الثروة المعدنية ، البيئة ، المياه ، الزراعة ، التعليم ، الإسكان ، الصحة ، البلديات
، الحج ، العمرة ، الاتصالات ، تكنولوجيا المعلومات ، الرياضة ،الإعلام ، قطاعات بالداخلية
والمالية "، حسبما نشرت "صدي " .
و أضاف أنه تم اختيار عدة مشاريع لطرحها أمام القطاع
الخاص وذلك في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية
والبلديات والبيئة والمياه والزراعة و الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية .