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الأرصاد السعودية تحذر سكان جيزان وعسير من طقس اليوم

ارشيفية
ارشيفية
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الإثنين، 07-06-2021 10:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 7 يونيو .
وحذر المركز في بيان سكان مرتفعات جيزان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة من طقس اليوم، لافتا إلي أن السماء ستكون غائمة جزئيا و قد تتخللها سحب رعدية متفرقة ، حسبما نشرت " صدي" .
و أضاف التقرير أن المنطقة الشرقية بأجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .
 

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