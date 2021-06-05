الأرصاد تحذر سكان المدينة ومكة المكرمة من طقس اليوم

السبت، 05-06-2021
10:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية حالة الطقس
اليوم السبت 5 يونيو في المملكة .
وحذر المركز سكان المدينة المنورة
و مكة المكرمة
من طقس اليوم، لافتا إلي
أن السماء ستكون غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية
ممطرة على أجزاء من مرتفعات
عسير
، الباحة، مكة المكرمة
والمدينة المنورة
، في حين يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة
العظمى تصل إلى 49 درجة مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية، حسبما نشرت "
صدي" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى
شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين
يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج
، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة
16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .