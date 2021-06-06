تعرف علي حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم

الأحد، 06-06-2021
10:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني
للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأحد 6 يونيو .
وأشار المركز إلي أن السماء اليوم ستكون غائمة جزئيا و قد تتخللها سحب رعدية
ممطرة على أجزاء من مرتفعات جيزان ، عسير، الباحة، مكة المكرمة
والأجزاء الجنوبية من
منطقة المدينة المنورة
، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى في معدل يصل إلى 49 درجة
مئوية على أجزاء من المنطقة الشرقية، حسبما نشرت " صدي " .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر
شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية
غربية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل
إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما
تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة
، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .