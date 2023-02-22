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استمر 10 ثوان.. زلزال في لبنان وفلسطين وإسرائيل

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زلزال
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الأربعاء، 22-02-2023 12:34 م

 

وقعت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، أسفل البحر الأبيض المتوسط وشعر بها سكان لبنان وفلسطين وإسرائيل.

 

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، نقلا عن المركز الوطني للجيوفيزياء، أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة (8:01) صباحا بالتوقيت المحلي (6:01 بتوقيت غرينتش) في البحر، قبالة شواطئ جنوب لبنان.

 

وأضافت أن مركز الهزة كان يبعد 61 كيلومترا من صيدا وقوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

 

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن سكان الضفة الغربية شعروا بالهزة التي استمرت 10 ثوان.

 

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء الهزة، التي شعر بها سكان الدولة العبرية.

 

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