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زلزال يضرب سلطنة عمان بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر

سلطنة_عمان
سلطنة عمان
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Teads
الأحد، 19-02-2023 11:12 ص
ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، اليوم الأحد، أن هزة أرضية وقعت وبلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر في محافظة الوسطى جنوب غرب مسقط، مؤكدة أنها خفيفة ولم تسفر عن أي آثار.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس أن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم بمنطقة "الحقف" في محافظة الوسطى خفيفة وليس لها آثار.

وأضاف المركز أن قوة الهزة بلغت 4.1 درجة بمقياس ريختر بعمق 16.3 كيلومترات.

وقال مدير المركز، الدكتور عيسى الحسين: "إن الهزّات ذات التصنيف الخفيف عادة لا تتبعها هزات ارتدادية، مبينا أن مركز الهزة يبعد عن محافظة مسقط 451 كيلومترا، وعن مدينة صلالة 470 كيلومترا.
 

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